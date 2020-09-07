المرصد : تركيا نقلت دفعة من المرتزقة من ليبيا إلى إسطنبول

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 7 سبتمبر 2020 10:18 مساءً - غادرت دفعة جديدة من مرتزقة تركيا الأراضي الليبية، بعد انتهاء عقودهم ، حسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان

ونقل المرصد عن مصادر بأن الدفعة التي ضمت نحو 450 مقاتلا، وكانوا يقاتلون إلى جانب حكومة الوفاق الليبية، حيث نقلوا من مطار معيتيقة الدولي في طرابلس إلى إسطنبول.

وستنقل أنقرة هؤلاء إلى مناطق الفصائل الموالية لها في ريف حلب.

ووفق بيانات المرصد، فقد ارتفع عدد المقاتلين الموالين لتركيا في ليبيا، لأكثر من 17 ألف عنصر يحملون الجنسية السورية، من بينهم 350 طفلا أعمارهم من دون 18 عاما.

وعاد قرابة 6700 مقاتلا إلى سوريا حتى الآن، فيما تقوم أنقرة بتجنيد المزيد من العناصر الموالية لها وتدريبهم وإرسالهم إلى ليبيا.

وعادة ما يتم نقل هؤلاء عبر رحلات داخلية وهمية، ولا يتم العبور من الحدود الرسمية كي لا يتم تقديم ثبوتيات عن الواصلين في حال أرادت المحكمة الدولية فتح تحقيق بالأمر.

وخلال الأشهر الماضية، تناقلت وسائل إعلام عالمية، أن تركيا نقلت مرتزقة من سوريا للقتال إلى جانب حكومة الوفاق الوطني الليبية بقيادة، فايز السراج، ضد قوات خليفة حفتر.

وتكذب أنقرة على المرتزقة الذين تستقدمهم إلى ليبيا، وتقول لهم إن هناك حربا ضد روسيا في المنطقة، إضافة إلى استمالتهم بالعلاوات المالية.

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وتعاني ليبيا التي لديها أكبر احتياطات نفط في القارة الإفريقية، من العنف وصراعات السلطة منذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011 في أعقاب انتفاضة شعبية وتدخل عسكري قادته فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة.

وتشهد البلاد نزاعا بين سلطتين: حكومة الوفاق برئاسة السراج ومقرها في طرابلس وسلطة في شرق البلاد يدعمها حفتر.

وجدد إردوغان، تعده الأحد، بأن أنقرة ستواصل دعمها لحكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها من الأمم المتحدة، وذلك خلال لقاء مغلق مع رئيسها في اسطنبول، وفق ما أعلنت الرئاسة التركية.

وخلال اللقاء تبادل إردوغان والسراج أيضا “وجهات النظر حول سبل تعزيز تعاونهما، إلى جانب خطوات للدفاع عن حقوق تركيا وليبيا في شرق البحر المتوسط”، بحسب الرئاسة التركية.

ووقعت أنقرة العام الفائت اتفاقات بحرية وأمنية مع حكومة الوفاق وارسلت طائرات من دون طيار ساهمت في تغيير مسار النزاع لصالح السراج وحكومته.

وأثار الاتفاق البحري التركي مع ليبيا غضب اليونان التي تقول إنه ينتهك القانون الدولي.

وفي 21 أغسطس الماضي، أعلنت حكومة السراج وقوات حفتر وقفا لإطلاق النار وإجراء انتخابات مقبلة، الأمر الذي رحبت به الامم المتحدة والعديد من الدول الغربية والعربية.