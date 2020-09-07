كتب هاني نصر العربي في الاثنين 7 سبتمبر 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر إيطاليا: 12 وفاة و1108 إصابات بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم الاثنين، عن تسجيل 12 حالة وفاة و1108 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" في أنحاء البلاد خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

وذكرت الوزارة، في تقريرها اليومي، أنه "في الساعات الأربع والعشرين الماضية، سُجِلَت 12 حالة وفاة أخرى، ليصل العدد الإجمالي إلى 35 ألفا و553" حالة، حسب وكالة أنباء "آكي" الإيطالية.

وأوضح التقرير أن إجمالي الحالات الإيجابية النشطة يبلغ حاليا 32 ألفا و993 إصابة، وهي "بزيادة 915 حالة عن يوم أمس، بينما سُجِلَت 223 حالة شفاء أخرى، ليصل العدد الإجمالي للمتعافين إلى 210 آلاف و238 شخصا".

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

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وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,946 مليون إصابة، بينهم أكثر من 322 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,936 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.