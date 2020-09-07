كتب هاني نصر العربي في الاثنين 7 سبتمبر 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر إصابات كورونا في إسبانيا تتجاوز الـ500 ألف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السلطات الصحية في إسبانيا، اليوم الإثنين، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد تجاوز الـ500 ألف، لتصبح بذلك أول بلد في غرب أوروبا يجتاز حاجز النصف مليون إصابة.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة ارتفاع حالات الإصابة إلى 525549 اليوم الاثنين، مقارنة مع 498989 حالة سجلت حتى يوم الجمعة الماضي.

وأوضحت الوزارة أن 2440 إصابة تم تسجيلها في الـ24 ساعة الأخيرة. ويأتي هذا الارتفاع في حالات العدوى تزامنا مع إعادة فتح المدارس.

وجرى رصد أغلب الإصابات لدى الشباب والصغار الذين لم تظهر على كثير منهم أية أعراض بفضل جهازهم المناعي القوي، كما أن معدل الوفيات يبقى أقل بكثير من فترة الذروة في شهري مارس وأبريل، حيث تجاوز معدل الوفيات اليومية وقتها 800 حالة.

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هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,946 مليون إصابة، بينهم أكثر من 322 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,936 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.