كتب هاني نصر العربي في الاثنين 7 سبتمبر 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر ترامب: سنمتلك لقاحات كورونا قريبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، على قدرة الولايات المتحدة على مواجهة فيروس كورونا وهو ما عكسته الاحصاءات، التي قال إنها أظهرت نتائج على عكس الفترة الماضية منذ اجتياح فيروس كورونا للدولة وأودى بحياة كثير من الأمريكيين.

وغرد الرئيس الأمريكي عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر" قائلا: "بدأنا فى الحصول على علامات أفضل جدًا في تعاملنا مع الفيروس الصيني كورونا، لاسيما بمقارنتنا مع دول ومناطق أخرى في العالم"، مؤكدا أن اللقاحات قادمة وبسرعة.

وأدلى ترامب، بتلك التصريحات على الرغم من ارتفاع عدد الإصابات في 22 ولاية أمريكية، وفقًا لتحليل رويترز، وأكبر حصيلة وفيات في العالم.

ويخوض الرئيس الأمريكي معركة شرسة ضد منافسه الديمقراطي جو بايدن .. واليوم الاثنين، يقوم نائب الرئيس مايك بنس وخلفه المحتمل، كامالا هاريس، بزيارتين منفصلتين إلى ولاية ويسكونسن، وهي ولاية متأرجحة مهمة أهملتها المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون لعام 2016 إلى حد كبير، مع دخول حملة عام 2020 إلى أرض الوطن.

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هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,946 مليون إصابة، بينهم أكثر من 322 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,936 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.