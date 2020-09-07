كتب هاني نصر العربي في الاثنين 7 سبتمبر 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر الكويت: 805 إصابات جديدة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الاثنين، عن تسجيل 805 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 90387.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند، إنه "تم تسجيل حالتي وفاة إثر إصابتهما بالفيروس ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 546 حالة".

وأوضح أن عدد الحالات في العناية المركزة 90 حالة تتلقى الرعاية الصحية.

وعن حالات الشفاء، قال السند إنه تم تسجيل 516 حالة شفاء من الإصابة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 81037 حالة.

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هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,946 مليون إصابة، بينهم أكثر من 322 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,936 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.