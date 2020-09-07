تمديد حوار الليبيين ببوزنيقة إلى الغد وأمل في التوصل لاتفاق حول المناصب السيادية

بعدما كان من المقرر، أن تنتهي جلسات الحوار الليبي مساء اليوم في بوزنيقة، بعدما استمرت ليومين، أعلن قبل قليل، عن تمديد جلسات الحوار إلى الغد.

وفي اليوم الثاني من اجتماع الأطراف الليبية في المغرب، بدأت الأطراف في تسجيل تقدم في الحوار وسط أمل في التوصل إلى توافق قريب.

وقالت مصادر إن الأطراف المجتمعة في بوزنيقة بدأت تتقدم في النقاش، الذي يخص بالأساس المناصب السيادية، وتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار، وسط توقعات بالتوصل إلى التوافق حول هيكلة المؤسسات السيادية، قبل نهاية الاجتماعات.

وانطلق، منذ مساء أمس الأحد، الحوار الليبي – الليبي في مدينة بوزنيقة، برعاية مغربية، وتأكيد حكومي بأن أمن ليبيا من أمن المغرب.

وقبيل اللقاء التشاوري الليبي، دعا وزير السؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، إلى حوار عملي يهيئ إلى اتفاق يخرج ليبيا من الأزمة، مؤكدا أن جدول أعمال اللقاء، اختاره الليبيون، والمغرب استضافه دون أي تدخل، وقال: “فتحنا المجال أمام حوار ليبي ليبي دون أي تدخل”.

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وجدد بوريطة تأكيده أن المصلحة العليا الليبية من أولويات المغرب، واستقرار ليبيا من استقرار المغرب، والمغرب ليست لديه أية مبادرة بشأن ليبيا.

وعبر بوريطة عن تفاؤله بشأن اللقاء التشاوري الليبي الجديد، وأمله في أن يسفر عن مخرجات، تمثل إضافة نوعية إلى الساحة الليبية، وقال: “إن الليبيين ينتظرون أخبارا سارة”، داعيا إلى بناء تفاهمات بين الأطراف.

واجتماع بوزنيقة يضم ممثلين عن برلمان طبرق، وآخرين عن مجلس الدولة، يحلون في المغرب أياما بعد زيارة متزامنة للرباط لكل من عقيلة صالح، وخالد المشري.