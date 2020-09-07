الدول العربية قد تفقد 6 ملايين وظيفة بسبب كورونا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - كشفت دراسة بحثية أصدرها صندوق النقد العربي، اليوم الإثنين، أنه من المتوقع أن تخسر اقتصادات الدول العربية حوالي 6 ملايين وظيفة في 2020، تحت ضغوط تفشي جائحة كورونا، وأوضحت الدراسة أن قدر النمو المطلوب لخلق وظائف جديدة يحتاج إلى نمو اقتصادي بنسبة 4 بالمئة كحد أدنى.

وجاءت الدراسة تحت عنوان "تقييم فقدان الوظائف بسبب جائحة كورونا وتقدير الحد الأدنى المطلوب من النمو الاقتصادي لخلق الوظائف في أسواق العمل العربية".

وفقا للدراسة، يتوقع أن تنكمش الاقتصاديات العربية بمعدل 4 بالمائة في 2020، وعليه "من المتوقع فقدان المنطقة العربية في عام 2020 حوالي 6 ملايين وظيفة"، وفق ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء.

وقالت الدراسة إن فقدان هذا الكم من الوظائف من شأنه زيادة معدل البطالة بما لا يقل عن أربع نقاط مئوية على مستوى الدول العربية كمجموعة مقارنة بالمستويات المُسجلة قبل الجائحة.

وقدّر الصندوق أن خلق وظائف جديدة بما يكفي لتقليص معدل البطالة في المنطقة العربية يحتاج إلى نمو اقتصادي بنسبة 4 بالمئة كحد أدنى.