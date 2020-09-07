هيئة: وفيات كورونا في أمريكا تصل إلى 188513

الإثنين 7 سبتمبر 2020

أرشيفية Advertisements

قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الاثنين إن عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد زاد 462 ليصل إلى 188513 في حين بلغ إجمالي الإصابات ستة ملايين و261216، بزيادة 34337 حالة عن الإحصاء السابق.



وسجلت المراكز حصيلتها الجديدة لحالات الإصابة بمرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا المستجد حتى الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة في السادس من سبتمبر أيلول، وذلك بالمقارنة مع تقريرها الصادر قبل هذا التاريخ بيوم.

ولا تعكس أرقام المراكز الأمريكية بالضرورة البيانات التي تصدرها كل ولاية على حدة.