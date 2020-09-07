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الذهب يهبط بفعل مكاسب الدولار والأنظار على البنوك المركزية

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سعودية نيوز 0 تبليغ

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الإثنين 7 سبتمبر 2020

أرشيفية

تراجع الذهب اليوم الاثنين مع تحقيق الدولار مكاسب، لكن الضبابية الاقتصادية حالت دون هبوطه أكثر بينما ريترقب المستثمرون تطورات من البنوك المركزية.

وانخفض الذهب في السوق الفورية 0.2 بالمئة إلى 1928.80 دولار للأوقية في أواخر جلسة التداول. واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1934.60 دولار للأوقية.

والأسواق الأمريكية مغلقة اليوم بمناسبة عطلة عيد العمال.

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وقال كارستن منكه المحلل في جوليوس باير "صعود الدولار يضغط على الذهب، في حين أن الضبابية في الأمد الأطول لا تزال تعتري السوق لتدعم الأسعار".

وارتفع مؤشر الدولار 0.3 بالمئة وهو ما يرفع تكلفة الذهب لحائزي العملات الأخرى.

وخفضت البنوك المركزية أسعار الفائدة لمواجهة أزمة فيروس وكسب الذهب أكثر من 27 المئة منذ بداية العام إذ أن أسعار الفائدة المنخفضة تقلص تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.45 بالمئة إلى 27.00 دولارا للأوقية وصعد البلاتين 1.6 بالمئة إلى 909.06 دولار للأوقية.

 واستقر البلاديوم عند 2295.70 دولار للأوقية.

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