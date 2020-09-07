شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الجيش اللبناني يتدخل لفض الاشتباك المسلح في #بيروت والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 10:22 مساءً, 7 سبتمبر 2020 م المناطق_وكالات أفادت وسائل إعلام لبنانية، الاثنين، بأن الجيش اللبناني تدخل لفض الاشتباك المسلح في العاصمة اللبنانية بيروت.

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