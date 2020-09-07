عبوة تستهدف رتلا للدعم اللوجستي تابع للتحالف الدولي على طريق التاجي

افاد مصدر امني، الاثنين، بان عبوة ناسفة استهدفت رتلا للدعم اللوجستي تابع للتحالف الدولي على طريق التاجي.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "عبوة ناسفة انفجرت مساء اليوم، مستهدفة رتلا للدعم اللوجستي تابع للتحالف الدولي على طريق التاجي، من دون وقوع اية اصابات".
واضاف المصدر ان "قوة امنية طوقت مكان الحادث، وفتحت تحقيقا في ملابساته".
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