تحديد موعد زيارة أول وفد إماراتي الى إسرائيل

ورفض مسؤولون كبار في إسرائيل والإمارات العربية المتحدة التعليق على التقرير.

وأوضحت المصادر أنه من المتوقع أن تضع الإمارات اللمسات النهائية للرحلة بعد الإعلان عن موعد احتفال يقام في واشنطن على الأرجح، يوقع فيه زعماء البلدين اتفاق التطبيع، وأردف المصدر قائلا إن ذلك الاحتفال سيقام على الأرجح في منتصف سبتمبر.



ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي، أن الوفد الإماراتي سيأتي لإجراء محادثات فنية، حول الاتفاقيات الثنائية في مجالات الاقتصاد والسياحة والتأشيرات والرحلات المباشرة والعلاقات الدبلوماسية".

وستكون هذه هي المرة الأولى، التي يصل فيها وفد إماراتي إلى إسرائيل، في زيارة رسمية.

وكان وفد إسرائيلي قد وصل إلى أبو ظبي نهاية شهر أغسطس الماضي، وعقد على مدى يومين محادثات مع مسؤولين إماراتيين.



وتوصلت الإمارات وإسرائيل في 13 أغسطس الماضي، إلى اتفاق لتطبيع العلاقات الثنائية.