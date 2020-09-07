مصدر ينفي إسقاط مليشيا الوفاق طائرة للجيش الليبي

نفى مصدر عسكري من مكتب القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، الإثنين، إسقاط مليشيات حكومة الوفاق، غير الشرعية، طائرة عمودية تتبع القوات المسلحة الليبية.





وأكد المصدر لـ ”الخليج 365” أن حطام الطائرة الذي وجدته المليشيات يعود لمروحية سقطت منذ شهور واليوم المليشيات نشرت على منصاتها الإعلامية خبر الإسقاط لتضليل الرأي العام بنشر أخبار كاذبة.

وأوضح المصدر العسكري الليبي أن المليشيات تروج إلى أن الجيش الليبي خرق وقف إطلاق النار عن طريق هذه الادعاءات، بينما هو ملتزم بوقف إطلاق النار على كافة خطوط التماس.

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ومن جانبه قال الخبير العسكري الليبي عبد الرحمن البوسيفي، إن مليشيات حكومة الوفاق تسعى لشن عمل عدائي عن طريق ترويج مثل هذه الأكاذيب خصوصا إذا أعطت مفاوضات المغرب نتاىج تعكس طموحها وتوقعاتها .

وأضاف البوسيفي لـ ”الخليج 365” أن الأوامر التركية لحكومة السراج تقضي بضرورة السيطرة على المنطقة الغنية بالثروات في منطقة الهلال النفطي وكل هذا التحشيد والدعم المتواصل من الجانب التركي يؤكد أن تركيا تستعد لمواجهة عسكرية وليس لحل سياسي للأزمة.

واختتم البوسيفي حديثه منبها إلى بضرورة استعداد الجيش الليبي في منطقة الجفرة ومدينة سرت لكل طارئ خصوصًا من تحركات الخلايا النائمة الموالية لتركيا في تلك المناطق.

ويلتزم الجيش الوطني الليبي بوقف اطلاق النار وفقًا لمبادرة القاهرة الرامية لحلحلت الأزمة الليبية بطريقة سلمية.

أما الجانب الآخر فيستمر النظام التركي بضخ آلاف المرتزقة و الإرهابيين نحو خطوط التماس على تخوم منطقتي سرت و الجفرة لتقويض السلم و الأمن في تلك المناطق و لإعادة سيطرة تنظيم داعش الإرهابي عليها.