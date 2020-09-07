"يا غنوشي يا سفاح".. شعار وداع أهالي شهيد الإرهاب بتونس

شيع أهالي مدينة "المكنين" من محافظة المنستير الساحلية بتونس، الإثنين، الشهيد الذي سقط في عملية إرهابية، أمس الأحد، بمدينة سوسة، بهتاف "يا غنوشي يا سفاح.. يا قاتل الأرواح".

هتاف المشيعيين يحمل حركة النهضة الإخوانية ورئيسها راشد الغنوشي، رئيس البرلمان التونسي، المسؤولية عن الهجوم الإرهابي على رجلي أمن تونسيين، سقط احدهما شهيدا وأصيب الآخر، بمدينة سوسة التونسية.





ورفع المشيعون في جنازة المقدم الشهيد سامي المرابط، شعارات منددة باحتضان حركة النهضة الاخوانية للإرهاب وتشجيع الأعمال الإجرامية في تونس منذ سنة 2011.

حضر الجنازة رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، وأكد في تصريحات إعلامية أن "أبناء تونس من أمنيين وعسكريين سيظلون سدّا منيعا أمام الارهاب."





من جهتها اتهمت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي حركة النهضة وكتل الاخوان في البرلمان بدعم الإرهاب في تونس، وتشجيع الشباب التونسي على الانخراط في مربعات العنف.

واكدت في مؤتمر صحفي على خلفية العملية الإرهابية التي استهدفت رجلي أمن في محافظة سوسة، أن تنظيم الاخوان متورط في تسهيل حركة الإرهابيين بين تونس وليبيا، عبر أئمة تشتغل في فلك التنظيم الدولي للاخوان المسلمين وبتمويلات خارجية.

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وطالبت بعقد جلسة استثنائية لمجلس النواب التونسي لتمرير قانون يحمي الأمنيين، متهمة راشد الغنوشي بالتحرك فقط في الاتفاقيات التي تعني تركيا وقطر وهي اتفاقيات "مشبوهة"، على حد قولها.

وتعرض عنصرا أمن تابعان لسلك الحرس التونسي صباح اليوم لعملية دهس من قبل أربعة إرهابيين بواسطة سيارة في مفترق "أكودة القنطاوي" سوسة وسط شرق البلاد.

وإثر ذلك تم تمشيط مكان العملية ومحاصرة العناصر الإرهابية وتبادل إطلاق النار معها، ما أسفر عن القضاء على ثلاثة عناصر والقبض على رابع.

وقال الرئيس التونسي قيس سعيد ،الأحد، إن الشعب "لم تعد تخفى عليه خافية"، واصفاً من يريد تغيير المشهد السياسي عن طريق الإرهاب بأنه "واهم".

وأضاف سعيد، في تصريحات إعلامية،: "العمليات الإرهابية والإجرامية لن تربط التونسيين، وواهم من يريد أن يرتب من خلال هذه العمليات لأوضاع سياسية جديدة، لأن الشعب لم تعد تخفى عليه خافية".





جاء هذا التصريح، الذي يحمل رسائل مبطنة للإخوان، خلال تفقده موقع العملية الإرهابية التي وقعت اليوم في محافظة سوسة التونسية، وراح ضحيتها عنصر أمن وأصيب آخر.

من جانبه، اتهم الداعية الإسلامي التونسي، محمد الهنتاتي، حركة النهضة الإخوانية بالوقوف وراء العملية الإرهابية التي استهدفت دورية أمنية في محافظة سوسة، الأحد، وراح ضحيتها فرد أمن وإصابة آخر. وقال الهنتاتي، في رسالة على صفحته الرسمية " الفيسبوك :"هذه العملية نفذها الجناح العسكري السري لحركة النهضة باستعمال الأسلحة البيضاء كسلاح جديد في الإرهاب".

وتابع الهنتاتي، الذي انتمى سابقًا لحركة النهضة، أن "راشد الغنوشي تاجر بالدين وبتونس من أجل البقاء في السلطة، يحركه في ذلك جنون البقاء وجنون الخلود وفيروس الخوف الذي يتملكه من كشف جرائمه طيلة السنوات الماضية."