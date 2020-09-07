شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر 3 وفيات و789 إصابة جديدة بـ"كورونا" في فلسطين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية تسجيل 3 حالات وفاة و 789 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتعافي 581 مُصاباً خلال الـ 24 ساعة الماضية .



وأعلنت الوزارة أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 67.5% .. فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 31.9 % ونسبة الوفيات 0.6% من مجمل الإصابات.

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