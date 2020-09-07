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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المكسيك تدرس عرضا من شركة بلاك روك لتمويل جزء من خط سكك حديد المايا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 7 سبتمبر 2020
الخليج 365
قال الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور اليوم الاثنين إن حكومته تدرس عرضا من شركة الاستثمار المالي الدولية بلاك روك لتمويل جزء من خط السكك الحديدية الذي يربط بين مدينتي تولوم وكانكون والمعروف باسم خط المايا.
وقال أوبرادور إنه لن يوافق على دخول تمويل خاص للمشروع إذا كانت فائدة هذا التمويل أعلى مما تدفعه المكسيك على سندات الخزانة.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن أوبرادور القول إن شركة بلاك روك معروفة "بأنها مستغلة" رغم إشادته بالاتفاق الذي توصلت إليه مع الأرجنتين لإعادة جدولة ديون الأخيرة.
وقال الرئيس المكسيكي إنه يعتزم عقد اجتماع اليوم لمناقشة موضوع خط السكك الحديدية.
يذكر أن عرض بلاك روك هو الوحيد المعروض لتمويل مشروع القطار.
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