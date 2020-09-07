إصابة مبابي بفيروس كورونا

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جدة - بواسطة طلال الحمود - قالت مجلة "فرانس فوتبول" وموقع "آر.إم.سي سبورت" إن كيليان مبابي لاعب منتخب فرنسا أصيب بفيروس كورونا وسيغيب عن مواجهة كرواتيا في دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم يوم الثلاثاء. وأحرز مبابي، الفائز بكأس العالم 2018، الهدف الوحيد في انتصار فرنسا على السويد يوم السبت.

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