شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس محلية البرلمان يؤكد ضرورة توحيد خطاب المحافظين فى ملف مخالفات البناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب أحمد السجيني رئيس لجنة المحليات بمجلس النواب، إن مفتاح تحقيق مبتغى تشريع الإزالات هو تحقيق أسعار مناسبة من أجل التصالح، مشيرا إلى أنه لابد من توحيد خطابات المحافظين للمواطنين، حيث قامت عدد من المحافظات بتخفيض أسعار قيمة التصالح إلى أسعار مناسبة، وتلك الخطوة لم تتخذها كل المحافظات ويتمسكون بالأسعار التي تم تحديدها من البداية.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة الحياة، أن وسائل الإعلام قامت بدورها في توضيح أهمية الإزالات التي تجري لمخالفات البناء في المحافظات، مؤكدا أن هناك من يستغل خطوات الدولة الإصلاحية لترويج الشائعات، موضحا أن مواجهة مخالفات البناء، هي خطوة قانونية هدفها خدمة المواطن وليست ضده على الإطلاق.

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وأوضح أن هناك بعض المحافظين يقومون بالنزول لمراكز تلقي الطلبات ويتابعون سير العمل وتسهيل إجراءات التصالح، والتأكد من أن الأمور تسير بشكل منتظم.