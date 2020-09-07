شكرا لقرائتكم خبر عن كاتب صحفى يوضح أهداف الإخوان الأساسية وفشلهم فى التشكيك بإنجازات الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمد أمين رئيس تحرير مجلة أكتوبر، إن جماعة الإخوان تمر بأزمة كبرى خلال الفترة الراهنة، فى ظل الانشقاقات الضخمة التى يتعرض لها التنظيم، موضحا أن الجماعة الآن تسعى لتجنيد الطلاب لمواجهة الانشقاقات التى تضرب الجماعة.

وأضاف رئيس تحرير مجلة أكتوبر، فى تصريحات لقناة إكسترا نيوز، أن جماعة الإخوان وقنواتها التحريضية تحاول بشتى الطرق التشكيك فى الإنجازات التى تنفذها الدولة المصرية خلال الفترة الراهنة، من خلال بث الشائعات والأكاذيب، ولكنها تفشل فى تحقيق أهدافها.

وأوضح رئيس تحرير مجلة أكتوبر، أن جماعة الإخوان كل ما تسعى له هو القفز على السلطة، موضحا أن الشعب المصرى أصبح على وعى كبير بتلك المخططات الإخوانية والأكاذيب والحملات التحريضية التى تشنها ضد مصر.