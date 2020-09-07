شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ علوم سياسية يشيد بوعى المصريين ضد الدعوات التخريبية للإخوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، على عدم استجابة المصريين لدعوات النزول التي تدعو لها الجماعة الإرهابية، مؤكدا على وعى الشعب المصرى والتفافه حول القيادة السياسية، وفي النهاية هناك إنجازات كثيرة تتحقق على أرض الواقع.

وأكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، أن من يحاولون إثارة الفوضى في مصر هم جزء من حروب الجيل الرابع، والتي تتميز بالشائعات المغرضة والأخبار الكاذبة، ومحاولة التشكيك في كل إنجاز، فالشعب المصرى لا يقبل هذا، خصوصا أن مصر تواجه تحديات كثرة على مختلف المستويات وحققت بها الكثير من الإنجازات، ومنها تحدى التنمية والإصلاح الاقتصادى، وتحدى مواجهة الإرهاب، وتحدى المواجهة الناجحة لوباء فيروس كورونا المستجد.