شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيقية شباب الأحزاب: غرفة عمليات "الشيوخ" للحرص على نزاهة الانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت غرفة العمليات المركزية بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أنها تستكمل متابعة العملية الانتخابية بجولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ، مضيفة أن الغرفة قامت بالتحضير لممارسة مهامها بتقسيم متابعى التنسيقية بالمحافظات التى تجرى بها جولة الإعادة وعددها 14 محافظة.

وأضافت غرفة العمليات المركزية فى بيان لها، أنه توفر عدد كافى من المتابعين المسجلين لديها والحاصلين على تصاريح متابعة من الهيئة الوطنية للانتخابات بجميع محافظات جولة الإعادة الـ14.

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وتابعت :" تستمر الغرفة بالتنسيق وتبادل المعلومات مع غرف العمليات المناظرة سواء كانت إعلامية أو منظمات المجتمع المدنى المصرية والعربية أو المجالس القومية المتخصصة، وتصدر الغرفة تقارير على مدار يومى التصويت لتوضيح ما وصل إليها من معلومات عن سير العملية الانتخابية، كما تعقد مؤتمر صحفى فى منتصف يومى التصويت للاستماع إلى مراسلى التنسيقية فى مختلف المحافظات عبر تقنية زوم".

وأشارت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إلى أن خطوات غرفة العمليات المركزية بالتنسيقية تأتى فى إطار الحرص العام على نزاهة وشفافية العملية الانتخابية وفقا للقانون وللقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات والمعايير الدولية المنظمة للعمليات الانتخابية.