شاهد.. بطلة رفع الأثقال شيماء خلف تفضح أكاذيب قناة الجزيرة القطرية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كذبت شيماء خلف، بطلة رفع الأثقال قناة الجزيرة القطرية، فاضحة أكاذيبها واستغلالها لفيديو لبطلة الأثقال لمحاولة التحريض على الدولة المصرية.
وقالت خلف، خلال فيديو لها، إنها لم تتواصل مع قناة الجزيرة التى ادعت – أى القناة – أنه سيتم هدم منزلها، مشيرة إلى أن ما ذكرته القناة كله، وأنها فقط كانت تبحث عن شخص يحل مشكلتها ولم تقصد ما ذكرته القناة القطرية على الإطلاق.
وتواصل قنوات الإخوان التحريضية، بجانب قناة الجزيرة القطرية، بث الشائعات بشأن الإزلالات فى منطقة روض الفرج بمحافظة القاهرة، ليخرج أحد مواطنى روض الفرج ويكذب القناة القطرية، وقنوات الإخوان، ويوضح لـ "إكسترا نيوز" أنه لم يتم إلقاء الأثاث وإزالة المنازل فى المدينة.
وادعت قناة الجزيرة القطرية أن الدولة تقوم بإلقاء الأثاث من المنازل من أجل هدم البيوت، إلا أن المواطن المصرى فضح تلك الأكاذيب الإخوانية، وأشار إلى أنه لم يحدث أى إزالات أو إلقاء الأثاث من المنازل.
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