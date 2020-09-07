التوزيع الجغرافي للإصابات الـ1386 بكورونا في المغرب.. 82% في أربع جهات- التفاصيل

كشفت معطيات وزارة الصحة حول الحالة الوبائية بالمغرب خلال الـ24 ساعة الماضية، عن التوزيع الجغرافي للحالات الـ1386الجديدة، حيث سجلت 82 بالمائة منها في أربع جهات.

وسجلت بجهة الدار البيضاء سطات 560 حالة، من بينها 416 حالة بالدار البيضاء الكبرى.

وبجهة الرباط سلا القنيطرة سجلت 268 حالة جديدة، منها 126 حالة بالقنيطرة.

وبجهة درعة تافلات سجلت 178 حالة جديدة، منها 57 بميدلت.

وبجهة مراكش آسفي، تم تسجيل 131 حالة جديدة، من بينها 65 حالة بمراكش.

وبجهة فاس مكناس، سجلت 71 حالة، من بينها 29 حالة بمدينة فاس.

وبجهة الشمال سجلت 66 حالة، من بينها 26 حالة بطنجة.

وبجهة خنيفرة بني ملال سجلت 52 حالة جديدة، منها 30 حالة ببني ملال.

وسجلت 44 حالة بجهة الداخلة وادي الذهب، و16 حالة بجهة الشرق، بينما لم تسجل أي حالة في الجهات المتبقية.

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وبلغ عدد الحالات النشطة 16290، وأصبح المعدل هو 44,9 لكل 100 ألف نسمة.

وبلغ مجموع الحالات الحرجة 202، من بينها 40 حالة تحت التنفس الاصطناعي.

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، عن تسجيل 1386 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و822 حالة شفاء، و33 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة المنصرمة.

وأوضحت وزارة الصحة في نشرة “كوفيد-19” اليومية، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 73780 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي.

وبلغ معدل الإصابة التراكمي، 203,2 إصابة لكل 100 ألف نسمة، مقابل معدل إصابة في الـ24 ساعة الماضية، بلغ 3,8 لكل 100 ألف نسمة.

كما بلغ مجموع حالات الشفاء التام، 56096 حالة، بمعدل تعاف يناهز 76 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 1394 حالة، بنسبة إماتة تبلغ 1,9 بالمائة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.