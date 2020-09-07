العدد 3284- 8 شتنبر كورونا تمنع ملايين الجزائريين من زيارة بلادهم وتفقد خزينتها نحو مليار دولار المحاكمات عن بعد.. 5925 جلسة في أسبوع تهم 6900 معتقل

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر العدد 3284- 8 شتنبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.