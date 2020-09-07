عاجل.. 1386 إصابة جديدة بكورونا في المغرب و33 وفاة و822 حالة شفاء

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، عن تسجيل 1386 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و822 حالة شفاء، و33 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة المنصرمة.

وأوضحت وزارة الصحة في نشرة “كوفيد-19” اليومية، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 73780 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي.

كما بلغ مجموع حالات الشفاء التام، 56096 حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 1394 حالة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.