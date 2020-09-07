عواصف رعدية تهدد مدرسة بالانهيار ضواحي أزيلال – صور

تسببت السيول في دوار كلابو في جماعة آيت عباس في تهديد مدرسة “فرعية كلابو”، بالسقوط جراء انجراف التربة حولها، بسبب العواصف الرعدية.

وانتقلت السلطات المحلية، أمس الأحد، بقيادة عامل إقليم أزيلال في زيارة ميدانية إلى المدرسة المذكورة، قصد معاينة وضعيتها، إذ باتت مهددة بالانهيار، بعدما جرفت الأمطار الرعدية الأخيرة جنباتها.

واعلنت السلطات المحلية في أزيلال أنه تقرر بناء حجرتين دراسيتين في أقرب الآجال بالقرب من المدرسة المهددة بالانهيار، وتقوية جنبات الشعبة، ابتداء من الأسبوع الجاري، لحماية المؤسسة من الانهيار.

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وانطلقت الدراسة، بشكل رسمي، صباح اليوم الاثنين 7 شتنبر 2020، بالنسبة إلى جميع التلميذات، والتلاميذ، فيما أوضحت وزارة التعليم، في بلاغ، أصدرته، مساء أمس الأحد، أنه تفعيلا لتوصيات السلطات الترابية، والصحية، سيتم اعتماد التعليم عن بعد حصريا، بالنسبة لتلميذات، وتلاميذ المؤسسات التعليمية العمومية، والخصوصية، ومدارس البعثات الأجنبية الموجودة في الأحياء المغلقة، والمصنفة ضمن البؤر الوبائية على المستوى الوطني، الذين لن يلتحقوا بمؤسساتهم إلى حين تحسن الوضعية الوبائية في هذه الأحياء، وستعلن الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين عن لائحة المؤسسات المعنية على مستوى كل مديرية إقليمية.