احتجاجات وغضب…هكذا دشنت أمهات وأولياء تلاميذ من طنجة الدخول المدرسي في زمن الجائحة-فيديو

فيديو: يونس الميموني

تجمع العشرات من أولياء أمور التلاميذ، اليوم الاثنين، أمام المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية في طنجة – أصيلة، للمطالبة بإرجاع رسوم التسجيل، بعد إلغاء التعليم الحضوري في مقاطعتي بني مكادة، ومغوغة.

المحتجون قالوا لـ”اليوم24″ إنهم مغلوبون على أمرهم، ولا يمكنهم المساهمة في إصلاح المدارس العمومية، عبر آداء رسم التسجيل، وانخراط جمعية الآباء، واعتبروا التعليم عن بعد غير صالح للأطفال الصغار، على اعتبار أنهم يحتاجون إلى المتابعة من طرف الأساتذة.

كما انتقد المحتجون أنفسهم الارتباك، الذي يشهده قطاع التعليم في طنجة، وقالوا إن التوقيت، الذي صدر فيه القرار كان مفاجئا لأولياء الأمور، وطالبوا المسؤولين بالتدخل لإيجاد حل جدري في أقرب وقت، أو إعلان سنة بيضاء.