الصحة الإسرائيلية: 6 وفيات و1790 إصابة جديدة بكورونا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - توفي ستة أشخاص متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد، فيما شُخصت 1,790 إصابة جديدة بالفيروس منذ منتصف الليلة الماضية، بحسب المعطيات الصادرة عن وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم، الإثنين.

وبحسب المعطيات الرسمية، فإن الإصابات النشطة ارتفعت إلى 26,722، بعد تعافي 105,435 (44 حالة تعافي منذ منتصف الليلة الماضية)، من مجمل الإصابات التي وصلت إلى 133,183.

وأوضحت المعطيات أن عدد الفحوصات التي أجريت منذ منتصف الليلة الماضية حتى الساعة 18:38 من مساء اليوم، بلغ 25,823؛ علما بأن يوم أمس، الأحد، شهد تشخيص 2,234 إصابة، بعد إجراء 19,350 فحصا.

وارتفعت حصيلة الوفيات إلى 1,026 حالة، منذ بدء انتشار الفيروس في البلاد، في آذار/ مارس الماضي. ويستدل من المعطيات الرسمية الواردة، تسجيل 14 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

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وأظهرت البيانات أن عدد الإصابات الخطرة وصل إلى 470، فيما ارتفعت عدد الحالات التي تحتاج إلى تفس اصطناعي بواقع ثلاث حالات عن الحصيلة الرسمية الأخيرة، وبلغ 139 حالة.

ويرقد في المشافي 912 مريضًا بكورونا، بينهم 149 بحالة متوسطة، فيما يتلقى 25,810 مصابين العلاج المنزلي أو في الفنادق التي أعدت لهذا الغرض.

قرّرت الحكومة الإسرائيليّة تأجيل الإغلاق الليلي الشامل الذي كان مقرّرًا عند الساعة السابعة من مساء اليوم، الإثنين، إلى الساعة السابعة من مساء يوم غد، الثلاثاء، نظرًا لعدم انتهاء بلورة قائمة البلدات النهائيّة التي سيشملها الإغلاق.

وحتى الآن لم تعلن الحكومة الإسرائيلية رسميًا عن البلدات التي يشملها الإغلاق الليلي والقيود الجديدة التي تتعلق بالتجمهر والحركة. وقالت وزارة الصحة في بيان صدر عنها مساء اليوم، إن المشاورات متواصلة مع رؤساء السلطات المحلية التي سيشملها قرار الإغلاق الليلي.

وأضاف الوزارة أنها ستعلن عن البلدات التي يشملها الإغلاق، وفي وقت لاحق مساء اليوم، بعد حصولها على مصادقة لجنة تحديد البلدات المقيدة التابعة للمجلس الوزاري الإسرائيلي لشؤون كورونا (كابينيت كورونا).