الكويت تحقق الخميس المقبل مع مشاهير آخرين بتهمة غسل الأموال

الإثنين 7 سبتمبر 2020

كشف مصدر مطلع أنه سيجري التحقيق، الخميس المقبل، مع دفعة ثانية من المشاهير في الكويت بتهمة غسل الأموال، بعدما قررت النيابة العامة إطلاق سراح مشاهير وفاشنيستات بكفالات مالية، بين ألف دينار و20 ألفاً، بعد إسناد التهمة إليهم.



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وقال المصدر، حسبما نشرت اليوم صحيفة "القبس" الكويتية، إن إخلاء السبيل بكفالات مالية دليل على عزم النيابة استكمال التحقيق في القضية وطلب تحريات تكميلية، متوقعاً أن يتم استجواب المتهمين مرة أخرى.

وأوضح المصدر أن النيابة واجهت المشاهير بـ4 تهم وسألتهم عنها، وعن كيفية التصرف في الأموال التي تحصلوا عليها، وما الذي اشتروه بها من منازل وأملاك أخرى، لافتاً إلى أنه في حال ثبوت جريمة غسل الأموال، فإن النيابة ستطالب المحكمة بسجنهم وسحب جميع المنازل والمركبات واليخوت من المتهمين لأنها نتيجة جرائم مرتكبة.