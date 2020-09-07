ألمانيا تطالب بيلاروس بالكشف عن مكان اختفاء المعارضة كوليسنيكوفا

الإثنين 7 سبتمبر 2020

أرشيفية

طالب وزير الخارجية الألماني هايكو ماس القيادة السياسية في بيلاروس بتقديم توضيح فوري عن اختفاء المعارضة ماريا كوليسنيكوفا رئيس "مجلس التنسيق" الذي شكلته المعارضة في الجمهورية السوفيتية السابقة.

وفي تصريحات لصحيفة "بيلد"، قال الوزير المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي:" نحن قلقون للغاية على السيدة كوليسنيكوفا، ونطالب بتوضيح مكان كل المعتقلين السياسيين في بيلاروس والإفراج عنهم".

وأضاف ماس أنه " لا يمكن قبول الاستمرار في الاعتقالات والقمع ولاسيما بحق أعضاء مجلس التنسيق".

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كان مجلس تنسيق الحركة الديمقراطية قد أعلن اليوم الاثنين عن اختفاء كوليسنيكوفا وعضوين آخرين، وتوقع المجلس تعرضها للاختطاف.

يشار إلى أن وكالة "توت.باي" المستقلة للأنباء قد ذكرت نقلا عن أحد المصادر أن رجالا مجهولين يرتدون أقنعة اختطفوا كاليسنيكافا من أحد شوارع وسط مينسك ونقلوها في شاحنة صغيرة.

وكاليسنيكافا 38/ عاما/ ، وهي حليف رئيسي لزعيمة المعارضة سفيتلانا تيخانوفسكايا، من أهم الشخصيات المعارضة في بيلاروس التي تتصدى للرئيس الكسندر لوكاشينكو.

ولم ترد معلومات حتى مساء اليوم عن مكان اختفائها.

وقال ماس:" من يشاهد صور المظاهرات السلمية في مينسك، لا يمكنه أن يتجاهل أن الناس يطالبون بتحول في السياسة وأسلوب القيادة".

وأضاف أن حكومة بلاده تعمل بوتيرة سريعة داخل الاتحاد الأوروبي على إعداد حزمة عقوبات ضد نظام الحكم في بيلاروس " وإذا لم يغير السيد لوكاشينكو نهجه، فإننا سنتخذ رد فعل داخل الاتحاد الأوروبي".