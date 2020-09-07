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السعودية تحصد جائزة و7 شهادات تميز بالقمة العالمية لمجتمع المعلومات

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الإثنين 7 سبتمبر 2020

حصلت المملكة العربية السعودية ممثلةً بعددٍ من الجهات الحكومية والخاصة على جائزة و7 شهادات تميز ضمن المسابقة التي تعقدها القمة العالمية لمجتمع المعلومات، وذلك لتكريم أفضل المشاريع التي تسخر تقنيات الاتصالات وتقنية المعلومات في تنفيذ مخرجات القمة العالمية لمجتمع المعلومات.

 

وبذلك يرتفع رصيد المملكة إلى (10) جوائز و(22) شهادة تميز حصلت عليها في دورات القمة السابقة منذ انطلاقها في العام 2012.

 

فيما أحرزت مبادرة العطاء الرقمي، التي أطلقتها وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بهدف نشر المعرفة رقمية، على جائزة فئة التنوع الثقافي واللغوي وإثراء المحتوى المحلي، فيما حققت مشاريع كل من وزارة العدل، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة السياحة، وجامعتي القصيم والملك خالد، وأرامكو السعودية، وشركة الاتصالات السعودية، شهادات في فئات متنوعة في التعليم والتوظيف والزراعة والبنية التحتية للاتصالات.

 

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وحسب وكالة الأنباء السعودية "واس" شاركت المملكة العربية السعودية، ممثلةً بمحافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، الدكتور محمد بن سعود التميمي في حفل الافتتاح الافتراضي لمنتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات.

 

وخلال كلمته أكد المحافظ أهمية التحول الرقمي، الذي أصبح عصب الحياة الجديد، وأداة لتحقيق النمو والرخاء، خاصةً مع اعتماد كافة القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم والتجارة على التقنية كأساس وممكن لاستمرار الأعمال وتخفيف آثار جائحة .

 

كما أكد على مواصلة المملكة جهودها الدولية ذات الصلة بالاتصالات وتقنية المعلومات، ودعم التوجهات التي تعنى بتعزيز استخدام التقنية، وتعظيم دورها في دعم التنمية ورفاه الشعوب.

 

يشار إلى أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات تعد نقطة اتصال المملكة مع الاتحاد الدولي للاتصالات، وتحرص على إبراز جهود وإنجازات المملكة دولياً ذات الصلة بأعمال الاتحاد، بما في ذلك المشاركة في فعاليات القمة العالمية لمجتمع المعلومات.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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