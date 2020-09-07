شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس المكسيكي ينظر في تقارير عن استخدام مواد كيمائية أمريكية في صنع المخدرات بالبلاد والان مع التفاصيل

الإثنين 7 سبتمبر 2020 أرشيفية Advertisements أعلن الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور اليوم الاثنين أنه سينظر في تقارير عن استخدام مواد كيمائية أمريكية أتت إلى المكسيك في صنع المخدرات من قبل الجريمة المنظمة ،بحسب وكالة بلومبرج للأنباء .

وقال لوبيز أوبرادور إنه سوف يتصرف حيال هذا الأمر بناء على النتائج التي يتوصل إليها خلال موسم الانتخابات في الولايات المتحدة. يذكر أن أفراد عصابة كارتل "الجيل الجديد في خاليسكو" ظهروا مؤخرا مرتدين الزي العسكري ، وبجانب المركبات المدرعة وهم يهتفون بشعار "شعب منشو فقط"، مع التلويح بأسلحتهم، ويمثل الشعار تحية لزعيمهم نيميسيو"إل منشو" أوسيجويرا، الذي يعد أحد أكثر زعماء عصابات المخدرات المطلوبين في المكسيك.ر

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