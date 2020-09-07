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شكرا لقرائتكم خبر عن سبع جزر يونانية لقائمة بريطانيا للحجر الصحي والان مع التفاصيل
الإثنين 7 سبتمبر 2020
أرشيفية
قال وزير النقل البريطاني جرانت شابس اليوم الاثنين إن بلاده أضافت سبع جزر يونانية إلى قائمة دول يتعين على القادمين منها الخضوع للحجر الصحي عند دخول بريطانيا في محاولة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.
وقال شابس للبرلمان إن تحسين إتاحة البيانات يعني أن بإمكانه الآن تحديد القواعد على أساس كل جزيرة على حدة اعتمادا على معدلات الإصابة بكوفيد-19.
وأضاف أن القادمين من جزر ليسبوس وتينوس وسيريفوس وميكونوس وكريت وسانتوريني وزاكينثوس سيخضعون للحجر الصحي لمدة 14 يوما لدى وصولهم إلى بريطانيا ابتداء من الساعة 0300 بتوقيت جرينتش يوم الأربعاء.
كان الإعلان جزءا من سياسة جديدة تسمح بتطبيق قواعد مختلفة على جزر مختلفة داخل الدول.
وقال الوزير "لأول مرة، لدينا البيانات والقدرة على إضافة وإزالة جزر معينة للحجر الصحي مع توفير أقصى قدر من الحماية للجماهير في المملكة المتحدة".
كان وزير الصحة مات هانكوك قد قال اليوم الاثنين إن بريطانيا تدرس سبلا لتقليل فترة الحجر الصحي ربما من خلال مطالبة المسافرين بإجراء اختبار بعد ثمانية أيام من الوصول.
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