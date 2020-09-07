- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة العالمية": كورونا ليس آخر وباء وعلينا الاستعداد والان مع التفاصيل
الإثنين 7 سبتمبر 2020
أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، الإثنين، أن على العالم تعزيز استعداده للوباء التالي مع دعوته الدول إلى الاستثمار في الصحة العامة.
ويشير إحصاء لرويترز إلى أن أكثر من 27.19 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، كما توفي 888326 آخرون جراء ذلك منذ ظهور أولى حالات الإصابة بالفيروس في الصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.
وقال تيدروس في مؤتمر صحفي بجنيف: "هذا لن يكون آخر وباء، يعلمنا التاريخ أن تفشي الأمراض والأوبئة هو حقيقة من حقائق الحياة، ولكن عندما يأتي الوباء التالي، يجب أن يكون العالم أكثر استعداداً مما كان عليه هذه المرة".
كانت هذه تفاصيل خبر "الصحة العالمية": كورونا ليس آخر وباء وعلينا الاستعداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.