شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان تسجّل 400 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجّلت لبنان خلال الساعات الـ24 الماضية، 400 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد 393 ضمن المُقيمين، وسبعة من الوافدين من الخارج مؤخراً ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 20826 إصابةً. وذكرت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم أنّه أجري 6914 فحص PCR الخاص بالفيروس، في وقت ارتفع عدد حالات الشفاء إلى 6420، وارتفع عدد الوفيات جرّاء الفيروس إلى 200 حالة بعد تسجيل تسع حالات وفاة خلال الساعات الـ24 المنصرمة.

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