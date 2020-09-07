شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حالات الإصابة والوفاة بكوفيد-19 في فرنسا والان نبدء بالتفاصيل
قالت وزارة الصحة الفرنسية اليوم الاثنين إن عدد حالات الإصابة الجديدة المؤكدة بكوفيد-19 في فرنسا ارتفع 4203 حالات مقارنة باليوم السابق ليصل مجمل عدد الإصابات إلى 328980.
وارتفع أيضا عدد حالات الوفاة 25 حالة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليصبح 30726 حالة.
وتحتل فرنسا المركز السابع على مستوى العالم في عدد حالات الوفاة جراء كوفيد-19.
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