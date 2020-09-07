شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن .. تسجيل حالة وفاة و 67إصابة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة الأردنية تسجيل 67 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ(كوفيد19-) في المملكة، اليوم الاثنين، منها 61 محلية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى .2478

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل حالة وفاة جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 17 حالة،بحسب وكالة الأنباء الأردنية(بترا).

وأشارت الوزارة إلى تسجيل 61 حالة شفاء جديدة .

وأوضحت وزارة الصحة أنه تم إجراء 8967 فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الجائحة وحتى الآن 903365 فحصاً.