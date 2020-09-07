شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن .. تسجيل حالة وفاة و 67إصابة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل حالة وفاة جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 17 حالة،بحسب وكالة الأنباء الأردنية(بترا).
وأشارت الوزارة إلى تسجيل 61 حالة شفاء جديدة .
وأوضحت وزارة الصحة أنه تم إجراء 8967 فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الجائحة وحتى الآن 903365 فحصاً.
كانت هذه تفاصيل خبر الأردن .. تسجيل حالة وفاة و 67إصابة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.