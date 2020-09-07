انفجار عبوة ناسفة جنوب بغداد

افاد مصدر امني، الاثنين، بانفجار عبوة ناسفة جنوب بغداد.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "عبوة ناسفة كانت موضوعة على طريق السريع بالقرب من جسر ١٦ بالقرب من اليوسفية انفجرت مساء اليوم".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه أن "الانفجار لم يسفر عن اصابات تذكر".
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