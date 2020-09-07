اعلنت خلية الإعلام الأمني، الاثنين، عن مقتل عنصرين من تنظيم "داعش" بانزال جوي في محافظة كركوك. وذكرت الخلية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، انه "بناءً على معلومات استخبارية دقيقة، من جهاز المخابرات الوطني، نفذ جهاز مكافحة الإرهاب بالاشتراك مع قوات التحالف الدولي، عملية إنزال جوي في قرية طالعة الدهن الثانية في قضاء داقوق بمحافظة كركوك".



واضافت انه "تم خلالها قتل إرهابيين إثنين من عناصر عصابات داعش وإلقاء القبض على اثنين من المطلوبين".



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الاعلام الامني: مقتل داعشيين بانزال جوي في كركوك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.