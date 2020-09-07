صالح والكاظمي يناقشان الإجراءات والاستعدادات لإجراء الانتخابات المبكرة

ناقش رئيسا الجمهورية برهم صالح والوزراء مصطفى الكاظمي، الاثنين، الاستعدادات لإجراء الانتخابات المبكرة.

وقال مكتب الكاظمي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي استقبل، بمكتبه اليوم الإثنين، رئيس الجمهورية برهم صالح، وجرى خلال اللقاء بحث الأوضاع العامة للبلاد، سياسيا وأمنيا واقتصاديا، والتحديات والخطط الكفيلة لتجاوزها".



وأضاف البيان أن الكاظمي وصالح "ناقشا الإجراءات والاستعدادات لجميع القطاعات لإجراء الانتخابات المبكرة، وكل ما من شأنه ضمان نزاهة العملية الانتخابية وسلامتها، لتكون نتائجها المعبّر الحقيقي عن إرادة الناخب العراقي".

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