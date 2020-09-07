الموقف الوبائي اليومي لدائرة صحة الكرخ

وفيما يلي نص البيان: الموقف الوبائي لصحة الكرخ مع اعداد و عناوين الحالات المشخصة في مختبراتها بمرض فايروس كورونا المستجد مع اعداد الشفاء والوفيات لغاية الساعة العاشرة من ليلة البارحة والمعلن عنها اليوم :



عدد الاصابات 575 موزعة كالآتي:

أبو غريب —————— 11

ابو دشير —————— 17

الاسكان —————— 10

الاعلام —————— 26

البياع —————— 20

التاجي —————— 3

التراث —————— 46

الحارثية —————— 14

الحرية —————— 43

الخطيب —————— 14

الــدورة -———-—— 3

الدولعي —————— 14

الرحمانية —————— 3

السيدية —————— 13

الشرطة الخامسة ——— 4

الشرطة الرابعة ———- 1

الشعلة —————— 24

الصالحية —————— 4

الطارمية —————— 7

الطوبجي —————— 1

العامرية —————— 2

العطـيـفيـة -————— 14

الـعـلاوي —————- 1

الغزاليـة -————— 11

القادسيـة —————- 16

الكاظميـة -————— 34

الـكــرخ —————- 7

المحمودية ————— 26

المشاهدة ————— 2

المنصور —————- 10

المواصلات -————- 1

الـوشـاش ————— 1

اليـرموك ——-——- 15

جــكوك —————- 2

حي الجامعة ————- 16

حي الجهاد -———— 47

حي الخضراء -———— 7

حي العامل -————- 8

حي العدل ——-——- 33

حي الفرات ————— 1

سبع البور ————— 11

كرادة مريم ——--—— 2

ناحية الرشيد ———— 3

جانب الرصافة -——— 17

محافظة ذي قار ——— 3

محافظة الديوانية -—— 2

محافظة البصرة -——- 1

محافطة بابل -——— 1

محافظة كربلاء ——— 1

محافظة اربيل ——— 2

محافظة السليمانية —— 4 عدد الاصابات 575 موزعة كالآتي:أبو غريب —————— 11ابو دشير —————— 17الاسكان —————— 10الاعلام —————— 26البياع —————— 20التاجي —————— 3التراث —————— 46الحارثية —————— 14الحرية —————— 43الخطيب —————— 14الــدورة -———-—— 3الدولعي —————— 14الرحمانية —————— 3السيدية —————— 13الشرطة الخامسة ——— 4الشرطة الرابعة ———- 1الشعلة —————— 24الصالحية —————— 4الطارمية —————— 7الطوبجي —————— 1العامرية —————— 2العطـيـفيـة -————— 14الـعـلاوي —————- 1الغزاليـة -————— 11القادسيـة —————- 16الكاظميـة -————— 34الـكــرخ —————- 7المحمودية ————— 26المشاهدة ————— 2المنصور —————- 10المواصلات -————- 1الـوشـاش ————— 1اليـرموك ——-——- 15جــكوك —————- 2حي الجامعة ————- 16حي الجهاد -———— 47حي الخضراء -———— 7حي العامل -————- 8حي العدل ——-——- 33حي الفرات ————— 1سبع البور ————— 11كرادة مريم ——--—— 2ناحية الرشيد ———— 3جانب الرصافة -——— 17محافظة ذي قار ——— 3محافظة الديوانية -—— 2محافظة البصرة -——- 1محافطة بابل -——— 1محافظة كربلاء ——— 1محافظة اربيل ——— 2محافظة السليمانية —— 4 الشفاء:

462

الوفيات:

2

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