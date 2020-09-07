الموقف الوبائي اليومي لدائرة صحة الكرخ

وفيما يلي نص البيان:
الموقف الوبائي لصحة الكرخ مع اعداد و عناوين الحالات المشخصة في مختبراتها بمرض فايروس كورونا المستجد مع اعداد الشفاء والوفيات لغاية الساعة العاشرة من ليلة البارحة والمعلن عنها اليوم :
عدد الاصابات 575 موزعة كالآتي:
أبو غريب —————— 11
ابو دشير —————— 17
الاسكان —————— 10
الاعلام —————— 26
البياع —————— 20
التاجي —————— 3
التراث —————— 46
الحارثية —————— 14
الحرية —————— 43
الخطيب —————— 14
الــدورة -———-—— 3
الدولعي —————— 14
الرحمانية —————— 3
السيدية —————— 13
الشرطة الخامسة ——— 4
الشرطة الرابعة ———- 1
الشعلة —————— 24
الصالحية —————— 4
الطارمية —————— 7
الطوبجي —————— 1
العامرية —————— 2
العطـيـفيـة -————— 14
الـعـلاوي —————- 1
الغزاليـة -————— 11
القادسيـة —————- 16
الكاظميـة -————— 34
الـكــرخ —————- 7
المحمودية ————— 26
المشاهدة ————— 2
المنصور —————- 10
المواصلات -————- 1
الـوشـاش ————— 1
اليـرموك ——-——- 15
جــكوك —————- 2
حي الجامعة ————- 16
حي الجهاد -———— 47
حي الخضراء -———— 7
حي العامل -————- 8
حي العدل ——-——- 33
حي الفرات ————— 1
سبع البور ————— 11
كرادة مريم ——--—— 2
ناحية الرشيد ———— 3
جانب الرصافة -——— 17
محافظة ذي قار ——— 3
محافظة الديوانية -—— 2
محافظة البصرة -——- 1
محافطة بابل -——— 1
محافظة كربلاء ——— 1
محافظة اربيل ——— 2
محافظة السليمانية —— 4
الشفاء:
الموقف الوبائي لصحة الكرخ مع اعداد و عناوين الحالات المشخصة في مختبراتها بمرض فايروس كورونا المستجد مع اعداد الشفاء والوفيات لغاية الساعة العاشرة من ليلة البارحة والمعلن عنها اليوم :
عدد الاصابات 575 موزعة كالآتي:
أبو غريب —————— 11
ابو دشير —————— 17
الاسكان —————— 10
الاعلام —————— 26
البياع —————— 20
التاجي —————— 3
التراث —————— 46
الحارثية —————— 14
الحرية —————— 43
الخطيب —————— 14
الــدورة -———-—— 3
الدولعي —————— 14
الرحمانية —————— 3
السيدية —————— 13
الشرطة الخامسة ——— 4
الشرطة الرابعة ———- 1
الشعلة —————— 24
الصالحية —————— 4
الطارمية —————— 7
الطوبجي —————— 1
العامرية —————— 2
العطـيـفيـة -————— 14
الـعـلاوي —————- 1
الغزاليـة -————— 11
القادسيـة —————- 16
الكاظميـة -————— 34
الـكــرخ —————- 7
المحمودية ————— 26
المشاهدة ————— 2
المنصور —————- 10
المواصلات -————- 1
الـوشـاش ————— 1
اليـرموك ——-——- 15
جــكوك —————- 2
حي الجامعة ————- 16
حي الجهاد -———— 47
حي الخضراء -———— 7
حي العامل -————- 8
حي العدل ——-——- 33
حي الفرات ————— 1
سبع البور ————— 11
كرادة مريم ——--—— 2
ناحية الرشيد ———— 3
جانب الرصافة -——— 17
محافظة ذي قار ——— 3
محافظة الديوانية -—— 2
محافظة البصرة -——- 1
محافطة بابل -——— 1
محافظة كربلاء ——— 1
محافظة اربيل ——— 2
محافظة السليمانية —— 4
الشفاء:
462
الوفيات:
2
كانت هذه تفاصيل خبر الموقف الوبائي اليومي لدائرة صحة الكرخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.