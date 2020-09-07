مؤسسة الشهداء: عدد شهداء تظاهرات تشرين بلغ 500 شخص

اعلنت مؤسسة الشهداء، الاثنين، أن عدد شهداء تظاهرات تشرين في العراق بلغ 500 شخص، فيما أكدت أن لجاناً هي من تحدد الراتب الشهري للمصاب.
وقالت المؤسسة بحسب وكالة الانباء العراقية، إن "عدد شهداء تظاهرات تشرين بلغ 500 وتم تشكيل فرق جوالة لترويج معاملات شهداء التظاهرات".
وأضافت أنه "تم إنجاز 80 % من معاملات شهداء التظاهرات"، مشيرة الى "إطلاق استمارة إلكترونية لمصابي التظاهرات خلال اليومين المقبلين".
ولفتت مؤسسة الشهداء الى أن "الراتب الشهري للمصاب يحدد من قبل لجان".
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