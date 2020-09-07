بعد تخطيها نصف المليون.. إصابات كورونا في إسبانيا تتصدر أوروبا

أعلنت وزارة الصحة الإسبانية، الاثنين، عن تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في البلاد نصف مليون حالة، لتكون بذلك أحد البلدان الأوروبية الأكثر تضررا بالوباء.
ومنذ بدء انتشار الوباء، سجلت إسبانيا، التي يبلغ عدد سكانها 47 مليون نسمة، 525 ألفا و549 إصابة بالفيروس، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.
وهذا يعني أن عدد الإصابات بالنسبة إلى عدد السكان بات يتجاوز مرتين نظيره في فرنسا وإيطاليا، بحسب عملية حسابية أجرتها الوكالة استنادا الى مصادر حكومية.
وسجلت إيطاليا، البالغ عدد سكانها 60 مليون نسمة، 278 ألفا و784 إصابة بفيروس كورونا، في حين سجلت فرنسا التي يبلغ عدد سكانها 67 مليون نسمة، 324 ألفا و777 حالة.
وهذا يعني أن عدد الإصابات بالنسبة إلى عدد السكان بات يتجاوز مرتين نظيره في فرنسا وإيطاليا، بحسب عملية حسابية أجرتها الوكالة استنادا الى مصادر حكومية.
وسجلت إيطاليا، البالغ عدد سكانها 60 مليون نسمة، 278 ألفا و784 إصابة بفيروس كورونا، في حين سجلت فرنسا التي يبلغ عدد سكانها 67 مليون نسمة، 324 ألفا و777 حالة.
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