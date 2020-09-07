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دحام مدرباً لكرة الناصرية

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2020-09-07 | 18:47

دحام مدرباً لكرة الناصرية

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أعلنت الهيئة الادارية لنادي الناصرية الرياضي، عن تسمية المدرب أحمد دحام لقيادة فريقها الكروي، في مؤتمر صحفي عقدته، اليوم الاثنين، بحضور المدرب الجديد واعضاء الإدارة ونخبة من روّاد النادي السابقين ورابطة الجماهير.
وقال رئيس الهيئة إحسان الإزيرجاوي إن "ادارة النادي قررت اليوم ، تسمية نجم الكرة العراقية السابق الكابتن أحمد دحام مدرباً لفريقها الكروي لقيادته في دوري الدرجة الأولى للموسم المقبل".

وأضاف الإزيرجاوي ، أن "ادارة النادي وضعت ثقتها بدحام ، وتركت له حرية اختيار المدربين المساعدين واكمال الجهاز الفني للفريق والشروع بإجراء التدريبات بأقرب وقت تحضيراً للدوري التأهيلي ، واعداً بتوفير كل مستلزمات النجاح والعمل بروح الفريق الواحد من أجل تحقيق حلم عودة النادي الأم في ذي قار إلى مصاف الكبار" .


فيما أكد المدرب أحمد دحام ، "رغبته الكبيرة في قيادة نادي الناصرية وعودة أمجاده الكروية " ، مشيداً " بالتأريخ الرياضي الكبير الذي يحمله النادي وعطاءه الثر" .

وأشار دحام إلى " المنهاج المخطط الذي يسعى من خلاله رئيس النادي والإدارة للعودة بفريق الكرة إلى مصاف دوري الأضواء من جديد " ، معرباً عن أمله " بتحقيق طموحات الجماهير بالمحافظة".

وأناطت إدارة النادي مهمة الأشراف على الفريق للموسم المقبل بنجم الكرة السابق ماجد عودة العصمي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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