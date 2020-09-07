دحام مدرباً لكرة الناصرية

2020-09-07 | 18:47
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وأضاف الإزيرجاوي ، أن "ادارة النادي وضعت ثقتها بدحام ، وتركت له حرية اختيار المدربين المساعدين واكمال الجهاز الفني للفريق والشروع بإجراء التدريبات بأقرب وقت تحضيراً للدوري التأهيلي ، واعداً بتوفير كل مستلزمات النجاح والعمل بروح الفريق الواحد من أجل تحقيق حلم عودة النادي الأم في ذي قار إلى مصاف الكبار" .
فيما أكد المدرب أحمد دحام ، "رغبته الكبيرة في قيادة نادي الناصرية وعودة أمجاده الكروية " ، مشيداً " بالتأريخ الرياضي الكبير الذي يحمله النادي وعطاءه الثر" .
وأشار دحام إلى " المنهاج المخطط الذي يسعى من خلاله رئيس النادي والإدارة للعودة بفريق الكرة إلى مصاف دوري الأضواء من جديد " ، معرباً عن أمله " بتحقيق طموحات الجماهير الرياضية بالمحافظة".
وأناطت إدارة النادي مهمة الأشراف على الفريق للموسم المقبل بنجم الكرة السابق ماجد عودة العصمي.
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