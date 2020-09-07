دحام مدرباً لكرة الناصرية

وقال رئيس الهيئة إحسان الإزيرجاوي إن "ادارة النادي قررت اليوم ، تسمية نجم الكرة العراقية السابق الكابتن أحمد دحام مدرباً لفريقها الكروي لقيادته في دوري الدرجة الأولى للموسم المقبل".

وأضاف الإزيرجاوي ، أن "ادارة النادي وضعت ثقتها بدحام ، وتركت له حرية اختيار المدربين المساعدين واكمال الجهاز الفني للفريق والشروع بإجراء التدريبات بأقرب وقت تحضيراً للدوري التأهيلي ، واعداً بتوفير كل مستلزمات النجاح والعمل بروح الفريق الواحد من أجل تحقيق حلم عودة النادي الأم في ذي قار إلى مصاف الكبار" .



فيما أكد المدرب أحمد دحام ، "رغبته الكبيرة في قيادة نادي الناصرية وعودة أمجاده الكروية " ، مشيداً " بالتأريخ الرياضي الكبير الذي يحمله النادي وعطاءه الثر" .

وأشار دحام إلى " المنهاج المخطط الذي يسعى من خلاله رئيس النادي والإدارة للعودة بفريق الكرة إلى مصاف دوري الأضواء من جديد " ، معرباً عن أمله " بتحقيق طموحات الجماهير الرياضية بالمحافظة".

وأناطت إدارة النادي مهمة الأشراف على الفريق للموسم المقبل بنجم الكرة السابق ماجد عودة العصمي.

