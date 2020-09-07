بينها دول عربية.. إصابات كورونا في إفريقيا تبلغ نحو مليون و300 ألف

وقال المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية إن عدد الوفيات في القارة ارتفع بـ223 حالة، ليصل الإجمالي إلى 31313، فيما تجاوز عدد المتعافين من الفيروس المليون.

وتم تسجيل أغلب الإصابات والوفيات في جنوب إفريقيا (638517 إصابة و14889 وفاة) تليها مصر (99863 إصابة و5530 وفاة)، فيما سجلت الجزائر 1556 وفاة.



وسجلت نيجيريا 55005 إصابات و1057 وفاة، بينما ارتفعت الوفيات في غانا إلى 283 حالة، مع 44777 إصابة.