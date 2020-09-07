شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مجلس التعاون يدين الهجوم الإرهابي في تونس والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 7 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أدان الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الهجوم الإرهابي الذي استهدف رجُلي أمن في الجمهورية التونسية وأسفر عن مقتل أحدهما وإصابة الآخر.

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وأعرب الأمين العام لمجلس التعاون، في بيان اليوم، عن خالص تعازيه ومواساته لأهالي الضحية، وتمنياته للمصاب بالشفاء العاجل، وعن تضامن مجلس التعاون مع الجمهورية التونسية في محاربة الإرهاب وتعزيز الأمن والاستقرار في أراضيها.

وشدد الحجرف على مواقف المجلس الثابتة تجاه الإرهاب والتطرف، ونبذه لأشكاله وصوره كافة، ورفضه لدوافعه ومبرراته، وأياً كان مصدره، والعمل على تجفيف مصادر تمويله ودعمه.