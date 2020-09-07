اخبار العالم

مجلس التعاون يدين الهجوم الإرهابي في تونس

0 نشر
متابعات_ اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مجلس التعاون يدين الهجوم الإرهابي في تونس والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 7 سبتمبر 2020

مجلس التعاون يدين الهجوم الإرهابي في تونس

متابعات_ الخليج 365

أدان  الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الهجوم الإرهابي الذي استهدف رجُلي أمن في الجمهورية التونسية وأسفر عن مقتل أحدهما وإصابة الآخر.

Advertisements

 

وأعرب الأمين العام لمجلس التعاون، في بيان اليوم، عن خالص تعازيه ومواساته لأهالي الضحية، وتمنياته للمصاب بالشفاء العاجل، وعن تضامن مجلس التعاون مع الجمهورية التونسية في محاربة الإرهاب وتعزيز الأمن والاستقرار في أراضيها.

 

وشدد الحجرف على مواقف المجلس الثابتة تجاه الإرهاب والتطرف، ونبذه لأشكاله وصوره كافة، ورفضه لدوافعه ومبرراته، وأياً كان مصدره، والعمل على تجفيف مصادر تمويله ودعمه.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مجلس التعاون يدين الهجوم الإرهابي في تونس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا