"الصحة العالمية": كورونا ليس آخر وباء وعلينا الاستعداد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 7 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، الإثنين، أن على العالم تعزيز استعداده للوباء التالي مع دعوته الدول إلى الاستثمار في الصحة العامة.



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ويشير إحصاء لرويترز إلى أن أكثر من 27.19 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، كما توفي 888326 آخرون جراء ذلك منذ ظهور أولى حالات الإصابة بالفيروس في الصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.

وقال تيدروس في مؤتمر صحفي بجنيف: "هذا لن يكون آخر وباء، يعلمنا التاريخ أن تفشي الأمراض والأوبئة هو حقيقة من حقائق الحياة، ولكن عندما يأتي الوباء التالي، يجب أن يكون العالم أكثر استعداداً مما كان عليه هذه المرة".