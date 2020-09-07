الأكاديمية الطبية العسكرية تفتح باب التسجيل لشهادة بورد الكلية الملكية البريطانية وجامعة كارديف

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة، على الارتقاء بمستوى تدريب وتأهيل الضباط الأطباء بالقوات المسلحة وغيرهم.

تعلن الأكاديمية الطبية العسكرية، فتح باب التسجيل للحصول على شهادة بورد الأكاديمية الطبية العسكرية، المعتمدة من الكلية الملكية البريطانية في تخصصات الجراحة العامة وتخصصاتها، الباطنة العامة وتخصصاتها، طب الأطفال وتخصصاته، التخدير والرعاية المركزة الجراحية وعلاج الألم، الرعاية المركزة.

وفتح باب التسجيل للدفعة رقم (2) للحصول على شهادة بورد الأكاديمية الطبية العسكرية المعتمدة من جامعة كارديف، بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في تخصصات إدارة المستشفيات المهنية، واقتصاديات الصحة، وإدارة الرعاية الصحية الاستراتيجية المهنية.

على أن يتم فتح باب التسجيل وعمل المقابلات الشخصية للمتقدمين في مقر الأكاديمية الطبية العسكرية، ومقرها 7 شارع إحسان عبدالقدوس، الخليفة المأمون، منشية البكري، في الفترة من 20 إلى 30 سبتمبر 2020، على أن تبدأ الدراسة خلال شهر نوفمبر 2020. ​