محمد اسماعيل - القاهرة - بغداد - (د ب ا )
صرح عمر الوائلي رئيس هيئة المنافذ الحدودية عضو اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، اليوم الاثنين، بأن اللجنة قررت أستئناف التبادل التجاري طيلة أيام الأسبوع وفي كافة المنافذ البرية حصرا، إضافة إلى الفعاليات الرياضية.
وقال الوائلي إن اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية عقدت اجتماعها برئاسة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي واتخذت عدة قرارات مهمة أبرزها، تحديد نسبة 50٪ فيما يتعلق بالدوام الرسمي للموظفين في المؤسسات والوزارات الحكومية واستئناف التبادل التجاري طيلة أيام الأسبوع وفي كافة المنافذ البرية حصرا.
وأضاف كما قررت اللجنة فتح المطاعم واستئناف الفعاليات الرياضية وفق شروط صحية واجب الالتزام بها على أن تنفذ اعتباراً من 12 أسبتمبر الجاري.
كانت هذه تفاصيل خبر العراق يستأنف التبادل التجاري عبر المنافذ البرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.