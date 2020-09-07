٨ مصابين في انقلاب ميكروباص بأوسيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: أصيب ٨ أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص بمركز أوسيم، شمال الجيزة، مساء الاثنين. تلقى مشرف غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة إشارة من شرطة النجدة بوقوع حادث بنزلة أوسيم من محور الضبعة. Advertisements وكشفت المعاينة الأولية اصطدام سيارة ميكروباص بالسور الخرساني ما أدى إلى انقلابها وإصابة ٨ أشخاص. مدير مرور الجيزة دفع بأوناش الإغاثة لرفع آثار الحادث، وتجنيب السيارة نهر الطريق، وتسيير حركة المرور إلى طبيعتها. ونقلت سيارات مرفق الإسعاف المصابين إلى أقرب مستشفى للعلاج، وتحرر المحضر اللازم.

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